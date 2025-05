Andrej Razdrh, commissario tecnico della Nazionale slovena under 21, ha presentato la lista dei 25 giocatori pre-convocati per i prossimi Europei Under 21. Lista nella quale compare il nerazzurrino Luka Topalovic, giocatore sul quale il ct si è peraltro espresso parlando a proposito di alcuni giocatori che faranno parte della lista definitiva per l'Europeo: "Ho piena fiducia in tutti i ragazzi della squadra. Sono sicuro che tutti vogliano dimostrare il loro valore ai massimi livelli e che indosseranno con orgoglio la maglia con lo stemma sloveno. Il nucleo della squadra rimane lo stesso, i ragazzi sono in ottima forma e anche alcuni giovani rappresentanti della selezione giovanile portano una sana e valida competizione".