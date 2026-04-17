Sarà Inter-Lecce Primavera il piatto forte del menù che vedrà impegnate otto squadre del Settore giovanile nerazzurro tra domani e martedì. La squadra di Benny Carbone, reduce dalla sconfitta dolorosa contro il Cesena, punta a rifarsi in casa, al 'KONAMI Football Centre', con un obiettivo chiaro in testa: provare a salire sul treno che porta ai playoff scudetto. Nel programma di sfide con i campo nerazzurrini e nerazzurrini, ci sono ben quattro incroci col Verona. Ecco il quadro completo con le date e gli orari:

UNDER 20 Domenica 19 aprile, ore 11:00 – Campionato, 34ª giornata: Inter-Lecce – KONAMI Football Centre, Milano.

UNDER 19 FEMMINILE Sabato 18 aprile, ore 12:00 – Amichevole: Hellas Verona-Inter – Stadio Olivieri-Sinergy Stadium, Verona.

UNDER 18 Martedì 21 aprile, ore 15:00 – Campionato, 31ª giornata: Inter-Parma – KONAMI Football Centre, Milano.

UNDER 17 Lunedì 20 aprile, ore 16:00 – Campionato, 25ª giornata: Inter-Hellas Verona – KONAMI Football Centre, Milano.

UNDER 17 FEMMINILE Sabato 18 aprile, ore 16:00 – Campionato, 10ª giornata Fase Interregionale: Inter-Como Women – KONAMI Football Centre, Milano.

UNDER 16 Domenica 19 aprile, ore 15:00 – Campionato, 26ª giornata: Hellas Verona-Inter – Campo Santa Lucia, Verona.

UNDER 15 Domenica 19 aprile, ore 11:00 – Campionato, 26ª giornata: Hellas Verona-Inter – Sinergy Stadium, Verona.

UNDER 15 FEMMINILE Domenica 19 aprile, ore 10:45 – Campionato, 9ª giornata Fase Interregionale: Uesse Sarnico- Inter – Centro Sportivo Bortolotti, Sarnico (BG).