Il tecnico dell’Inter Primavera Benny Carbone suona la carica in vista delle ultime gare di campionato e poi degli eventuali playoff. I nerazzurri sfideranno il Verona il prossimo 8 maggio al 'KONAMI Football Centre' di Milano alle ore 18:00.

“Il talento vince le partite, ma il lavoro di squadra e il carattere vincono il campionato. Forza Inter”, le parole dell’allenatore nerazzurro.

Sezione: Giovanili / Data: Gio 30 aprile 2026 alle 22:13
Autore: Ludovica Ferrante
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