La Lega Serie A, con un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito Web, ha ufficializzato il programma della 36esima giornata del campionato Primavera 1, la terzultima della regular season.

Si inizia venerdì 1° maggio alle 13, con Cagliari-Lecce; si chiude domenica 3 maggio, sempre all'una, con Atalanta-Fiorentina. L'Inter Under 20 di Benny Carbone scenderà in campo, a Interello, sabato 2 maggio (kick-off ore 15) per sfidare i pari età del Bologna. Il match sarà trasmesso in TV su Sportitalia, come di consueto; i lettori di FcInternews.it potranno seguire la partita attraverso il live testuale.

Sezione: Giovanili / Data: Ven 17 aprile 2026 alle 14:00
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.