E' in corso l'allenamento della vigilia dell'Inter in vista del ritorno degli ottavi di finale di Champions League di domani sera contro l'Atletico Madrid. I nerazzurri sono in campo ad Appiano Gentile senza i quattro giocatori infortunati: Cuadrado, Sensi, Arnautovic e Carlos Augusto.

Tra gli "highlights" delle immagini relative alla prima parte della seduta, quella aperta ai cronisti, una giocata di Mkhitaryan ai danni di Frattesi che strappa urla e risate tra i compagni.

