Ripresa degli allenamenti ad Appiano Gentile oggi, al termine del giorno e mezzo di riposo concesso da Simone Inzaghi ai suoi giocatori dopo la vittoria al fotofinish sul campo dell'Udinese. Come appreso da FcInterews.it, Alessandro Bastoni ha lavorato in gruppo al pari di Juan Cuadrado , mentre Stefan de Vrij ha svolto un personalizzato sul campo. Scarico per chi ha giocato contro i friulani, normale seduta per gli altri.

