"Contro il Torino c’è stata una gara persa, ma il Napoli ha tenuto il campo bene fino alla fine. Non vogliamo attribuire alibi, McTominay e Lobotka non si possono regalare. Manca totalmente un reparto e non si può sottovalutare questo aspetto", ha detto Walter Sabatini a Radio Kiss Kiss, dove l'ex dirigente dell'Inter ha commentato il risultato della squadra di Conte nell'ultimo turno di Serie A, uscita sconfitta dalla sfida in casa del Torino prima di rispondere anche sulla Beneamata.

"L’Inter di Chivu propone calcio e valorizza le qualità di tutti i giocatori - ha continuato sull'Inter -. Sono contento per lui, il calcio ha bisogno di allenatori bravi come lui" ha concluso elogiando il tecnico romeno.