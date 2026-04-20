Tra i protagonisti del premio Inside The Sport 2026 di Coverciano c'è anche Marco Palestra, esterno in prestito al Cagliari dall'Atalanta e protagonista di un'annata superlativa con la maglia rossoblu, che in breve tempo lo ha portato anche alla ribalta della Nazionale e del mercato, con l'Inter che ragiona sul suo possibile acquisto. Il 21enne di Buccinasco, intervistato dai cronisti presenti, in primo luogo si dice sorpreso dal suo rendimento stagionale: "Non ci pensavo, cercavo di ragionare sul breve termine, concentrandomi sul dare sempre il massimo per migliorarmi ogni giorno. Senza obiettivi così".

In cosa sente di dover migliorare?

"Ho tantissimi margini, avendo 21 anni è normale sia così. Devo migliorare un po' in tutto, sono da due anni in Serie A e ho tantissimo da migliorarmi, con i compagni e il mister che mi aiutano sempre".

Lo sa che l'Inter pensa a lei come dopo Dumfries?

"No, onestamente penso solo a concentrarmi sul Cagliari, la cosa più importante è conquistare la salvezza. Le voci girano e fa piacere essere accostati a grandi club, poi in estate vedremo tutto".

L'Italia crede davvero in voi giovani?

"Sicuramente è stata una batosta forte per tutti noi in Bosnia, i giorni successivi sono stati veramente difficili. Bisogna però ripartire più forte di prima, il gruppo è straordinario e sapremo rialzarci tutti insieme, provando a migliorarci sempre di più".

Dove si vede l'anno prossimo?

"Sono focalizzato al 100% sul Cagliari, se lo meritano. Poi con i miei procuratori prenderemo la decisione migliore per il futuro, ma ora non voglio pensarci".