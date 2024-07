Il giorno dello sbarco di Josep Martinez nel mondo Inter è sempre più vicino. Nella giornata di giovedì - informa Fabrizio Romano su X - il portiere del Genoa si sottoporrà alle visite mediche di rito e firmerà poi il contratto con il club nerazzurro: sarà un affare da 15 milioni di euro complessivi.

