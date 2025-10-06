L'Inter vince e convince contro la Cremonese, la classifica prima della sosta rilancia la squadra nerazzurra tra le prime della classe. Ora Roma e Napoli dopo la sosta nazionali. Chivu chiamato a invertire il trend negli scontri diretti per puntare in alto.

