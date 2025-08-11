Sono stati messi in distribuzione da oggi, attraverso il sito ufficiale dell'Inter, i biglietti per le partite Inter-Torino del 25 agosto alle 20.45 e Inter-Udinese del 31 agosto alle 20.45. Tagliandi, come ricorda il sito, a partire da 10 euro con tariffe dedicate per Under 16 e Under 30.

L'Inter giocherà infatti le prime due partite del prossimo campionato di Serie A entrambe in casa. Nel frattempo il club ha ricordato ai propri tifosi che sono ancora a disposizione gli ultimi abbonamenti della stagione 2025-2026.

