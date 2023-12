Dopo essersi tirata indietro la scorsa primavera per Tajon Buchanan, di fronte alla richiesta economica da 15 milioni di euro del Bruges, l'Inter è tornata alla carica nelle ultime settimane con la ferma intenzione di regalare il laterale canadese a Simone Inzaghi durante la sessione di mercato invernale che si aprirà a breve. Come riferisce il quotidiano belga De Morgen, questa volta i negoziati, grazie anche al lavoro dell'ad dei Blauw en Zwart Vincent Mannaert, stanno andando nella giusta direzione, tanto che vengono definiti nella loro 'fase finale'. Se dovesse ricevere un'offerta da dieci milioni di euro, il club belga accetterebbe, come fatto in passato per altri suoi talenti in vetrina. In caso di cessione, il Bruges non intende prendere un sostituto.

