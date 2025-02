Scelte ormai fatte per Simone Inzaghi in vista della sfida di Coppa Italia contro la Lazio: al centro della difesa, davanti a Josep Martinez, è destinato tornare titolare Stefan de Vrij, con Benjamin Pavard a destra e Yann Bisseck a sinistra a completare il terzetto. In mezzo al campo dovrebbe essere riconfermato Kristjan Asllani in regia, con Piotr Zielinski e Davide Frattesi ai suoi lati per una mediana completamente riformulata.

A destra Matteo Darmian agirà al posto di Denzel Dumfries, mentre a sinistra dovrebbe essere riconfermato Federico Dimarco. In attacco, Inzaghi punterà su Mehdi Taremi e Marko Arnautovic.

Questo quindi l'11 atteso per il confronto con i biancocelesti: Martinez; Pavard, De Vrij, Bisseck; Darmian, Zielinski, Asslani, Frattesi, Dimarco; Arnautovic, Taremi. Allenatore: Simone Inzaghi.

