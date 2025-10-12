Nonostante la squalifica che lo escluderà da Italia-Israele, in programma martedì sera a Udine, Alessandro Bastoni ha deciso di restare al fianco del gruppo azzurro nel day after del match vinto sul campo dell'Estonia. Il difensore dell'Inter, che oggi ha partecipato alla seduta di scarico con i compagni ieri in campo a Tallinn, tornerà domani a Milano per cominciare a preparare la gara di campionato contro la Roma di sabato prossimo. Lo riporta Sky

Sezione: Focus / Data: Dom 12 ottobre 2025 alle 19:35
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
vedi letture
Print