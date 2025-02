Per Fiorentina-Inter di stasera, Simone Inzaghi ha in mente di apportare tre modifiche alla formazione scesa in campo dal 1' nel derby di Milano domenica scorsa. Secondo quanto riferisce Sky Sport, le novità previste sono Yann Bisseck, Davide Frattesi e Carlos Augusto, in campo rispettivamente al posto di Benjamin Pavard, Nicolò Barella e Federico Dimarco. In attacco, invece, si va verso la conferma della coppia Thuram-Lautaro.

