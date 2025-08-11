E' arrivato l'ok definitivo per il trasferimento di Sebastiano Esposito al Cagliari. L'attaccante classe 2002, secondo quanto riferisce Sky Sport, si è recato a Villa Stuart per sostenere le visite mediche di rito, propedeutiche all'annuncio ufficiale. Il giocatore raggiungerà i rossoblu in prestito gratuito con obbligo di riscatto fissato a 4 milioni di euro più il 40% sulla futura rivendita (se superiore a 4 milioni di euro). Seba firmerà un quinquennale da 750mila di euro più bonus con i sardi. 

Sezione: Focus / Data: Lun 11 agosto 2025 alle 12:05
Autore: Mattia Zangari
vedi letture
Print