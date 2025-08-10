L'Inter avrebbe puntato su Koni De Winter, qualora fosse uscito un difensore dall'attuale scacchiere nerazzurro. Il Milan, cedendo Thiaw al Newcastle, ha la necessità e anche la disponibilità per completare l'operazione, anticipando dunque i nerazzurri. Sky Sport spiega che la dirigenza interista segue da tempo Giovanni Leoni (aspetto ormai risaputo) che piace da tempo, ma il Parma per ora non vuole cederlo, secondo l'emittente televisiva.

E negli ultimi giorni, sul capitolo Leoni, pare esserci un occhio concreto del Liverpool.