Nei prossimi giorni, secondo quanto risulta a La Repubblica, è atteso il rilancio dell'Inter per Ademola Lookman da 45 milioni di euro di parte fissa con bonus per avvicinarsi alla richiesta di 50 milioni di euro dell'Atalanta. Che, in questa fase di stallo, fa filtrare di non aver gradito il comportamento dell'attaccante nigeriano, che da giorni diserta l’allenamento e ha lasciato Bergamo.