Non solo Sport, anche El Mundo Deportivo, testata vicina al Barcellona, insiste sul trasferimento di Alessandro Bastoni in blaugrana e aggiunge ulteriori dettagli alla situazione attuale. Il difensore classe '99 sarebbe convinto di cambiare squadre in estate e l'avrebbe comunicato ai suoi agenti: o Barcellona o rimarrà a Milano fino al termine del contratto con l'Inter. La Premier League, dove il Liverpool ha mostrato interesse in tempi non sospetti, non rientra tra i suoi piani per il futuro.

Le basi dell'accordo tra il Barcellona e Bastoni sono state già definite, resta però ancora da trovare l'accordo tra i due club e non è molto semplice visto che la richiesta dell'Inter è ancora piuttosto alta. Ma prima, sostiene la testata sportiva catalana, si dovrà tenere un incontro tra il direttore sportivo Deco e l'allenatore Hansi Flick con l'obiettivo di pianificare la prossima stagione, incontro finora rinviato a causa degli impegni in Champions League e ora messo in standby fino al termine della stagione in corso. Una volta ottenuto il via libera di tutte le componenti, il Barcellona avvierà la trattativa con i nerazzurri contando sull'appoggio del giocatore che spingerà affinché il suo attuale club ne agevoli la partenza abbassando le proprie richieste.