Il futuro di Mehdi Taremi, salvo sorprese, sarà in Premier League. Secondo quanto raccontano i giornalisti de La Gazzetta dello Sport, nel week-end appena trascorso, l'entourage dell'attaccante dell'Inter ha approfondito soprattutto i dossier di Leeds e Fulham; una decisione sulla destinazione definitiva è attesa nei prossimi giorni.