Resta ancora qualche dubbio di formazione da sciogliere per Inzaghi a poche ore da un Fiorentina-Inter importantissimo in ottica scudetto. I cambi forzati riguardano la mediana, dove Frattesi e Asllani andranno a rimpiazzare gli squalificati Barella e Calhanoglu, mentre in difesa dovrebbe partire dal 1' Bastoni sul centrosinistra con De Vrij al centro: le condizioni di Acerbi, leggermente acciaccato, hanno favorito questa decisione. Lo riporta La Gazzetta dello Sport, che vede poi un ballottaggio ancora vivo sulla corsia di sinistra: Dimarco è stato spremuto in Arabia e dovrebbe quindi iniziare dalla panchina, con Carlos Augusto favorito per una maglia dal 1'.

