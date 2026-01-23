Un'Inter... alla croata. Perisic può tornare, Jakirovic ieri è sbarcato a Milano e si sono riallacciati i contatti con Mlacic.

Come spiega la Gazzetta dello Sport, su Leon Jakirovic c'è un progetto di lungo respiro. "Intanto, sfrutta la possibilità di un ponte in Serie C, l’anno prossimo verrà valutato in prima squadra, anche se nessuno dubita che potrà presto stare tra i grandi - si legge -. Oggi farà le visite mediche e passerà a mezzogiorno dal Coni per l’idoneità di rito, prima di passare tra le mani di Stefano Vecchi, tecnico dell’U23".

Ma, come detto, questi sono giorni decisivi anche per Branimir Mlacic. "L’Inter, che da tempo ha raggiunto un accordo con l’Hajduk Spalato, ha riaperto i canali diplomatici con il nuovo agente del classe 2007, Fali Ramadani. È in programma un incontro per verificare se si possa chiudere, stavolta per davvero", conferma la rosea.