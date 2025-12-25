L'Inter lavora per rinforzare la difesa del futuro, considerando anche che a fine stagione (o forse anche prima) De Vrij e Acerbi faranno le valige. L'obiettivo individuato dalla dirigenza risponde al nome di Branimir Mlacic, centrale classe 2007 apprezzato sia sul lato fisico che tecnico.

Stando a quanto raccolto da La Gazzetta dello Sport, nei giorni scorsi l'Inter ha intensificato i contatti con l'Hajduk Spalato e "nel giro di qualche settimana potrebbe affondare il colpo. In tempi rapidi - assicura il quotidiano -. Principalmente per un motivo, che porta alla foltissima concorrenza: su Mlacic hanno i fari accesi tante delle big europee, tra cui Dortmund, Newcastle, Barcellona e Real Madrid. Una conferma delle potenzialità del difensore croato". L'idea nerazzurra è di imbastire un colpo 'alla Sucic', garantendo un prestito all'Hajduk Spalato prima dell'arrivo Milano.