In previsione di un possibile colpo in attacco, la dirigenza dell'Inter sta pensando anche a irrobustire il centrocampo con un mediano che possa portare equilibrio. A tal proposito, si legge sulla Gazzetta dello Sport, piace molto Morten Frendrup, il re dei palloni recuperati nello scorso campionato. Oltre al danese, gli occhi dei nerazzurri si sono posati anche su Mandela Keita, pallino di Cristian Chivu che lo ha allenato al Parma: per ingaggiarlo servono 20 milioni di euro, ma soprattutto diventerebbe necessario fargli posto cedendo due centrocampisti. Se Asllani è da considerarsi in ogni caso in uscita, a quel punto bisognerebbe trovare una sistemazione anche a Piotr Zielinski. Operazione non facile, visto che il polacco è 'appesantito' da uno stipendio da 4,5 milioni di euro.