Non solo Filip Stankovic. In casa Inter c'è un altro erede di Dejan che potrebbe finanziare il mercato: si tratta di Aleksandar, classe 2005, lo scorso anno un pilastro del Lucerna in Svizzera.

"Ottime prestazioni e una continuità invidiabile hanno attirato su Stankovic jr l'attenzione di diversi club - conferma la Gazzetta dello Sport nella versione online -. Più precisamente, tre: Wolfsburg, Stoccarda e Club Bruges, tre squadre simili al Lucerna per identità di gioco e sul mercato. Dal canto suo, l'Inter attende e valuta. La prospettiva di vederlo crescere ancora in nerazzurro attira, soprattutto perché interista, conosciuto benissimo dalle parti di Appiano e pure tecnicamente di livello. Ma la dirigenza nerazzurra sul mercato ha da risolvere problemi più impellenti, come la situazione relativa a Calhanoglu, che curiosamente potrebbe fare da chioccia proprio ad Aleksandar nella remota possibilità che entrambi rimangano all'Inter. La crescita di Stankovic è stata verticale, la valutazione si è impennata e l'Inter non fa sconti: 10 milioni".

E allora, in caso di proposta congrua, diventerebbe probabile l'addio all'Inter del secondo Stankovic nel giro di qualche settimana.