Tra i due litiganti il terzo gode. Questa massima può essere applicata alla corsa di mercato per Giovanni Leoni. I due litiganti sono Inter e Milan, anche se i rossoneri con Koni de Winter hanno tappato la falla difensiva. Il terzo incomodo, secondo la Gazzetta di Parma, è la Juventus, che da alcuni giorni sta lavorando con tenacia sul difensore, costruendo un contratto complesso che parla di cifre d'acquisto, bonus e percentuale sulla rivendita. Senza dimenticare il Liverpool che non abbandona la pista e, a quanto pare, è andato oltre un semplice sondaggio.

Dal canto suo, magari per non scontentare nessuno in Italia, il Parma potrebbe privilegiare la pista estera per Leoni.