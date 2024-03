La buona notizia di ieri è il ritorno in gruppo di Thuram. Come conferma anche il Corriere dello Sport, il francese sarà convocato per il match di domani e potrebbe anche trovare qualche minuto. Da capire, invece, le eventuali disponibilità di Acerbi e Frattesi, che oggi si alleneranno di nuovo con i compagni. Restano certamente out Calhanoglu, Sensi e Cuadrado. Dal 1' Dumfries e Sanchez, Bastoni è squalificato.

PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Sanchez, Lautaro.