In vista del match di Coppa Italia di domani a Milano contro il Venezia, Chivu sta valutando un massiccio e fisiologico turnover, considerando il calendario super intasato per i prossimi mesi.

Come riferisce il Corriere dello Sport, tra i pali dovrebbe rivedersi Martinez: tornare in campo potrebbe aiutarlo a recuperare un po' di normalità dopo il doloroso incidente. "Verso una maglia da titolare De Vrij, Luis Henrique (altra occasione per lui), Diouf e Frattesi. Almeno uno tra Bastoni e Dimarco riposerà. Ancora non è chiaro se Bonny farà in tempo a recuperare dopo l’attacco influenzale che gli ha fatto saltare la sfida con il Pisa. Probabile pure il ricorso a qualche giovane di Under 23 e Primavera", si legge.