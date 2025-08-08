Jocelyn Gourvennec, ex allenatore del Lille, ha parlato del nuovo acquisto della Juventus, Jonathan David, tessendo le sue doti tecniche e personali, con un parallelismo con Thuram: "È un bravo ragazzo, gli voglio ancora molto bene. I suoi nuovi tifosi, Tudor e i compagni lo adoreranno. Non posso dire quanti gol segnerà, ma segnerà tanto, questo è certo". E un augurio di fare "un po’ come ha fatto Marcus Thuram, che ho avuto anch’io all’inizio della sua carriera a Guingamp, all’Inter", ha detto a La Stampa.