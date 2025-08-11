Sebastiano Esposito ha terminato le visite mediche per conto del Cagliari, effettuate a Roma. All'uscita, il giocatore ha rilasciato anche qualche dichiarazione ai microfoni di Sky Sport: "Sono molto carico. È stata una bella trattativa, sono contento di essere qui. Ci vediamo allo stadio, forza Cagliari".

Presente anche l'avvocato Antonio Romei, che spiega come il club rossoblu sia riuscito a spuntarla nel duello col Parma: "Il ragazzo voleva venire a Cagliari per giocare per noi e per tutta la regione. Anche il presidente Tommaso Giulini lo ha voluto fortemente. Se vuoi una cosa in modo forte poi la ottieni".