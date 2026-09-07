Cristian Chivu usa l'ironia per lanciare un messaggio davanti ai cronisti presenti alla porzione di allenamento aperto dell'Inter alla vigilia della partita di Champions League contro l'Inter. Nel corso di un torello, di fronte alle 'proteste' dei compagni verso Henrikh Mkhitaryan, reo a loro dire di un tocco di mano mentre si trovava in mezzo al cerchio, Chivu sorridendo replica: "Niente mano, come Lobotka...", con ovvio riferimento all'episodio del rigore non assegnato nel corso del match contro il Napoli e a certi commenti arrivati subito dopo. A cogliere il particolare, le telecamere di Sport Mediaset.

Sezione: Focus / Data: Lun 07 settembre 2026 alle 13:55
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.