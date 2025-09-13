Erik Prekop, nuovo attaccante dello Slavia Praga, uno degli acquisti più onerosi della storia del campionato ceco, parlando ai microfoni del portale Sport.sk ha rivelato di non vedere l'ora di misurarsi sul palcoscenico della Champions League, dove la formazione praghese affronterà anche l'Inter: "La Champions League è un sogno che coltivo fin da bambino. Tutto il mio percorso è come una bella storia di calcio. Non vedo l'ora di sentire l'inno della Champions League. Farò tutto il possibile per aiutare lo Slavia a ottenere buoni risultati e magari anche a segnare un gol".