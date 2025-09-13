Roberto Ranieri, centrocampista del Novara, ha parlato ai microfoni di TMW Radio, soffermandosi sulla tematica delle seconde squadre. Di seguito la sua convinzione valutativa: "Sono una grande opportunità per i giovani di talento. In club come Juve, Inter e Atalanta trovano strutture e staff di altissimo livello, cosa che spesso manca in C. Quando ci giochi contro capisci che hanno qualcosa di diverso. L’anno scorso l’Atalanta aveva un reparto offensivo da categoria superiore. L’Inter ha iniziato bene e sarà protagonista: hanno qualità, giocatori esperti della C e ragazzi che si allenano con la prima squadra."
Sezione: Inter U23 / Data: Sab 13 settembre 2025 alle 22:38
Autore: Niccolò Anfosso
Autore: Niccolò Anfosso
Novara, Ranieri: "Seconde squadre grande opportunità. Inter U23 ha iniziato bene, sarà protagonista"
