"Una notte di rumore, caos e coraggio". È stata definita così la pazza, carambolesca, spumeggiante e adrenalinica serata del Montjuic di Barcellona, dove l'Inter di Simone Inzaghi ha pareggiato per 3-3 contro il Barça di Hansi Flick. Gara non vinta per un soffio, o (a rigor di cronaca) per qualche centimetro. Risultato che dà grandi energie per il match di ritorno a San Siro, partita per la quale i nerazzurri tenteranno l'all-in come Alessandro Bastoni ci tiene a sottolineare ancora una volta sui social: "Ci giochiamo tutto a casa nostra" scrive su Instagram il numero 95 dei campioni d'Italia.

