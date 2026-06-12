Nicolas Tagliafico e Nico Paz sono i due giocatori della Nazionale argentina che ieri non hanno partecipato alla seduta di allenamento, agli ordini del ct Lionel Scaloni, a cinque giorni dall'esordio al Mondiale contro l'Algeria. Il primo ha riportato un problema muscolare, mentre il secondo si è allenato a parte a scopo precauzionale.

Per due giocatori acciaccati, il selezionatore della squadra campione del mondo ha potuto riaccogliere in gruppo Dibu Martínez , che sarà titolare mercoledì, Leandro Paredes, che si sta riprendendo da uno stiramento, e Nicolás González, che rimane in dubbio per il debutto. Infine, si è rivisto in campo con i compagni anche Julián Álvarez che, tuttavia, parte sfavorito nel ballottaggio con Lautaro Martinez per occupare un posto in attacco.