Amadeus non è rimasto sorpreso dalla prestazione allo stadio Maradona della sua Inter che, dopo essere passata in vantaggio grazie a una perla di Federico Dimarco su punizione al 22', si è fatta rimontare al minuto 87 da un Napoli che praticamente non l'ha mai fatta uscire dalla sua metà campo nella ripresa: "Credo che, in questo momento, l'Inter possa giocare molto forte solo un tempo, non per novanta minuti - la riflessione del noto conduttore tv a Televomero -. Per questo motivo, il Napoli deve fare il tifo per i nerazzurri in Champions League e in Coppa Italia affinché si stanchi in campionato. Inoltre si dice che l’Inter abbia due squadre, in realtà secondo me ha una sola e i titolari sono stanchi; chi li sostituisce non ha lo stesso valore. Al Maradona la squadra di Inzaghi ha giocato bene solo il primo tempo, nella ripresa c’è stato solo il Napoli e questo me l’aspettavo. Lo avevo mentre guardavo la partita in tv con quattro tifosi del Napoli e due dell'Inter".

Infine, Ama si è espresso così sulle ambizioni della sua Inter, unica italiana in corsa su tre fronti: "Realisticamente, l’Inter può andare lontano. Se dovessimo passare il turno in Champions, probabilmente ci potrebbe toccare il Bayern Monaco, e non sarebbe un cammino facile. Fare pronostici sugli obiettivi è sempre complicato, bisogna anche fare ragionamenti sul momento, senza andare troppo in avanti. Cosa scelgo tra Champions e Scudetto? Da tifoso ti direi tutto, ma da interista con il cuore napoletano mi farebbe piacere la coppa ai nerazzurri e lo scudetto al Napoli".