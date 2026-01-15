L'Inter batte il Lecce soffrendo ma "sono queste le vittorie più belle, che a fine stagione peseranno" analizza Andrea Bosio nel classico podcast postpartita. "Non mi prendete per pazzo ma è in queste occasioni che i punti pesano di più, e i tre punti conquistati, pur appannati e giocando male, contro il Lecce hanno un peso specifico ancora maggiore e ci consegnano il titolo di campione d'inverno" dice Bosio. A seguire il podcast: buon ascolto (clicca qui per ascoltare da app).

