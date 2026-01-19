Era importante dare una risposta alle inseguitrici e non era scontato vincere con così tante partite giocate in pochi giorni, ma vittoria è stata grazie a un guizzo di Lautaro. Ora sotto con la sfida decisiva di Champions. L'analisi di Andrea Bosio nel consueto Podcast postpartita (clicca qui per ascoltare da app).

