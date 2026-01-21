L'Inter esce sconfitta 3-1 dall'Arsenal, e stavolta rispetto ad altri risultati negativi c'è poco da recriminare: evidente la superiorità inglese in campo. Inter che molto probabilmente dovrà ora rassegnarsi ai playoff per passare alla fase successiva di Champions: ci racconta tutto nel classico podcast Andrea Bosio. A seguire la puntata odierna (clicca qui per ascoltare da app).

Sezione: FcIN Podcast / Data: Mer 21 gennaio 2026 alle 14:06
Autore: Redazione FcInterNews.it / Twitter: @Fcinternewsit
