L'Inter vince anche a Lecce nonostante il calendario folle che ha visto i nerazzurri di ritorno da pochi giorni dalla lunga trasferta in Norvegia e impegnati martedì prossimo nel ritorno di Champions. Chi ha giocato non ha fatto rimpiangere gli assenti gettando il cuore oltre l'ostacolo: l'analisi di Andrea Bosio nel Podcast a seguire (clicca qui se segui da app).

