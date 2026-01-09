L'Inter rimane in attesa, sia in entrata che in uscita. Secondo le ultime novità riportate da Gianluca Di Marzio in 'Calciomercato - L'Originale', il club nerazzurro aspetta di capire se ci saranno occasioni importanti per l'esterno destro ma per il momento non risultano mosse concrete per i vari nomi circolati, da Dodò a Nahuel Molina fino al prodotto del vivaio Mattia Zanotti.

Si deve capire anche chi vuol fare sul serio per Davide Frattesi: ci sono state telefonate da parte del Nottingham Forest e sondaggi da parte del Galatasaray, ma nessuno ha messo davvero sul tavolo i 35 milioni richiesti.