Arrivano buone notizie dalla Gazzetta dello Sport su Massimo Moratti. Secondo quanto riferisce la rosea, l'ex presidente dell'Inter reagisce alle cure e le sue condizioni sono in lento ma costante miglioramento dopo il ricovero di martedì scorso in terapia intensiva per una polmonite presso l’Istituto Humanitas di Rozzano.

"La situazione rimane comunque seria, tanto che anche ieri l’80enne ex presidente dell’Inter è rimasto intubato - si legge -. Si spera però che già oggi o comunque nel weekend si possa estubarlo perché in grado di tornare a respirare autonomamente. I medici hanno iniziato ad alleggerire la sedazione".

Come spiega la rosea, Moratti è cosciente e riconosce chi lo circonda (al suo fianco la moglie Milly, la sorella Bedi e i figli).