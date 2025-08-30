Liverpool, Arsenal, Slavia Praga e Kairat Almaty a San Siro; Borussia Dortmund, Atletico Madrid, Ajax e Union Saint Gilloise in trasferta. Queste le avversarie che l'urna di Nyon ha riservato all'Inter in Champions League, con perfetta divisione tra casa e fuori casa.
Cosa manca? Date e orari. Come riferisce la Gazzetta dello Sport, la Uefa comunicherà oggi, alle ore 12, il calendario della prima parte di competizione che si svolgerà da settembre a gennaio.
Sezione: Rassegna / Data: Sab 30 agosto 2025 alle 08:56 / Fonte: Gazzetta dello Sport
Autore: Alessandro Cavasinni / Twitter: @Alex_Cavasinni
