Chivu non cambia abitudini per l'avvicinamento alla partita, ma cambia lista convocati perché, rispetto al Torino, ritrova Esposito e Calhanoglu, squalificati per il debutto a San Siro e ora di nuovo a disposizione.

Secondo il Corsport, il turco ritroverà un posto a metà campo tra Barella e Sucic o Mkhitaryan. Proprio quello tra il croato e l'armeno è l'unico dubbio di formazione: al momento, l'ex Dinamo Zagabria è davanti. Esposito, invece, si accomoderà in panchina, smanioso di entrare però a gara in corso. "Dopo aver lasciato il segno al Mondiale per club, con quel gol contro il River Plate che gli è valso la conferma in nerazzurro, l’attaccante classe 2005 non vede l’ora di debuttare in Serie A con la maglia che indossa da bambino, fatta eccezione per l’importante parentesi con lo Spezia. Chivu punta tanto su di lui ed è pronto a concedergli spazio, per la gioia di Gattuso che a sua volta ha scommesso su Esposito, convocandolo con l’Italia per le prossime sfide di qualificazione al Mondiale", si legge.

PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Thuram, Lautaro.