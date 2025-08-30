Buone notizie in arrivo per il mondo Inter, provenienti dall'Istituto Humanitas di Rozzano dove da martedì scorso è ricoverato il presidentissimo Massimo Moratti. Lo storico numero uno della Beneamata, arrivato nel sopraccitato istituto sanitario per via di una brutta polmonite che lo ha costretto alla terapia intensiva, è stato finalmente estubato.

A renderlo noto è la Gazzetta dello Sport che parla di condizioni in miglioramento, seppur lentamente. "Per la prima volta da martedì, giorno del ricovero, l'80enne ex presidente dell'Inter infatti ha ripreso a respirare autonomamente - si legge -. Visto il quadro generale però si procede con la massima prudenza, anche per verificare come Moratti si adatterà alla nuova situazione".