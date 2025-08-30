Scoperti i rivali da affrontare nella League Phase di Champions League 2025/26, l'allenatore del Barcellona, Hansi Flick è tornato a parlare della grande delusione rimediata la scorsa stagione dopo il ko e l'eliminazione dalla massima competizione europea contro l'Inter di Simone Inzaghi. "L'obiettivo è vincere la Champions League" ha detto in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Rayo Vallecano di domani. "È la migliore competizione che possiamo giocare. Questo nuovo capitolo della Champions è 'folle'. Ho visto il sorteggio con Marcus Sorg (il suo vice, ndr) ed è stato molto divertente. Tiravano fuori la palla, premevano direttamente il pulsante e vedevamo cosa succedeva, siamo molto felici. Ci sono partite fantastiche e ogni partita sarà diversa. Siamo contenti di giocare questa competizione" ha detto prima di tornare ancora una volta sulla semifinale persa contro i nerazzurri.

"La scorsa stagione abbiamo giocato un'eccellente semifinale - ha aggiunto - e meritavamo qualcosa di più, ma questa stagione sarà la stessa. Lavoreremo duramente per questo. Non sarà facile, ma proveremo di tutto", ha concluso.