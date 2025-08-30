La UEFA ha reso noto il calendario della Champions League 2025/26. L'Inter aprirà la sua avventura ad Amsterdam e la chiuderà a Dortmund (RILEGGI QUI), mentre il percorso delle altre italiane sarà ovviamente diverso. Eccolo nel dettaglio:

IL CALENDARIO DELL'ATALANTA:

1ª giornata: mercoledì 17 settembre, ore 21, Psg-Atalanta

2ª giornata: martedì 30 settembre, ore 18.45, Atalanta-Bruges

3ª giornata: mercoledì 22 ottobre, ore 21, Atalanta-Slavia Praga

4ª giornata: mercoledì 5 novembre, ore 21, Olympique Marsiglia-Atalanta

5ª giornata: mercoledì 26 novembre, ore 21, Eintracht Francoforte-Atalanta

6ª giornata: martedì 9 dicembre, ore 21, Atalanta-Chelsea

7ª giornata: mercoledì 21 gennaio, ore 21, Atalanta-Athletic Bilbao

8ª giornata: mercoledì 28 gennaio, ore 21, Union Saint Gilloise-Atalanta

IL CALENDARIO DELLA JUVENTUS:

1ª giornata: martedì 16 settembre, ore 21, Juventus-Borussia Dortmund

2ª giornata: mercoledì 1 ottobre, ore 21, Villarreal-Juventus

3ª giornata: mercoledì 22 ottobre, ore 21, Real Madrid-Juventus

4ª giornata: martedì 4 novembre, ore 21, Juventus-Sporting Lisbona

5ª giornata: martedì 25 novembre, ore 21, Bodo/Glimt-Juventus

6ª giornata: mercoledì 10 dicembre, ore 21, Juventus-Pafos

7ª giornata: mercoledì 21 gennaio, ore 21, Juventus-Benfica

8ª giornata: mercoledì 28 gennaio, ore 21, Monaco-Juventus

IL CALENDARIO DEL NAPOLI:

1ª giornata: giovedì 18 settembre, ore 21, Manchester City-Napoli

2ª giornata: mercoledì 1 ottobre, ore 21, Napoli-Sporting Lisbona

3ª giornata: martedì 21 ottobre, ore 21, Psv Eindhoven-Napoli.

4ª giornata: martedì 4 novembre, ore 18:45, Napoli-Eintracht Francoforte.

5ª giornata: martedì 25 novembre, ore 21, Napoli-Qarabag.

6ª giornata: mercoledì 10 dicembre, ore 21, Benfica-Napoli.

7ª giornata: martedì 20 gennaio, ore 21, Copenhagen-Napoli.

8ª giornata: mercoledì 28 gennaio, ore 21, Napoli-Chelsea.