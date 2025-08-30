Ospite speciale a Zandvoort, dove sono andate in scena oggi le Qualifiche del Gran Premio dei Paesi Bassi che ha visto primeggiare Oscar Piastri, reduce dalla conquista della pole position per la gara di F1 di domani. Il pilota della McLaren, che ha preceduto il compagno di squadra Lando Norris, è stato premiato da una vecchia conoscenza del calcio italiano e dell'Inter.

L'ex attaccante di Inter, Bologna e Lazio, l'argentino Julio Cruz, presente nello storico circuito neerlandese ha consegnato il trofeo per la pole al pilota australiano con tanto di divisa che omaggia i trent'anni di partnership tra il club nerazzurro e lo storico sponsor Pirelli, celebrato dal cappellino speciale creato per l'occasione, che solennizza inoltre il 500 gran premio in Formula 1.