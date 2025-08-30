Il recupero di Calhanoglu, tornato da infortunio e squalifica, consentirà a Chivu di riavere tutta la rosa a disposizione, cosa che non era mai accaduta nemmeno in America durante il Mondiale.

Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, qualora fossero confermate le indicazioni di formazione, domani con l'Udinese ci saranno dal 1' il turco e la Thu-La. "L’ultima volta dei tre tenori, tutti assieme sullo stesso triste palco, risale a 61 giorni fa, due mesi tondi tondi: cosa sia successo all’Inter quel 30 maggio del 2025 è ormai storia. Hakan Calhanoglu non divide il campo con Lautaro Martinez e Marcus Thuram proprio dal diluvio bavarese e tornerà finalmente a farlo domani, a San Siro contro l’Udinese, con presupposti ben diversi - si legge -. Un rendez-vous tutt’altro che banale perché non era scontato rivedere il trio d’amore e d’accordo dopo la nube tossica attraversata d’estate. Invece, ora il trio ha di nuovo la stessa missione: guardare uniti al futuro per togliersi di dosso le incrostazioni del passato".

Baraonda comunicativa, rumors di mercato, e una pace che sembrava una chimera. Invece tutto è tornato al suo posto anche grazie alla sapiente regia di Chivu. Lautaro e Thuram hanno avuto modo di dimostrare la loro "nuova vita" già con il Torino, mentre domani toccherà a Calha.

