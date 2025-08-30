Non solo rumors quelli che riguardano il direttore dell'Inter, Piero Ausilio, accostato nelle ultime ore all'Al Hilal, club arabo reduce già dallo 'scippo' di Simone Inzaghi. Secondo quanto specificato da Fabrizio Romano, la società araba ha presentato un'offerta ufficiale molto importante al diesse di Cinisello Balsamo e si aspetta una risposta nelle prossime settimane. Risposta che, secondo l'esperto di mercato, dovrebbe arrivare nel mese di settembre. Mentre Ausilio sta riflettendo, il club di Riad sta spingendo molto sperando di ottenere lo stesso risultato ottenuto con l'ex allenatore della Benemata, oggi alla guida di Milinkovic Savic e compagni.